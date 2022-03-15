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Исторические санкции Лондона – заморожены активы Медведева, Пескова и российских олигархов

15 марта, 21:30
За войну в Украине Великобритания уже наказала 1000 человек и компаний

У Медведева и Пескова одинаковые санкции / Коллаж "Сегодня"

Великобритания расширила санкционный список физических лиц из Беларуси и РФ 370 фамилиями людей, с которыми запрещено иметь дело и активы которых арестованы на территории Соединенного Королевства. Из них 51 человек – олигархи и члены их семей.

Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, назвав новый санкционный пакет "историческим раундом санкций". В целом количество граждан России и юридических лиц, против которых Лондон ввел санкции за вторжение в Украину, достигло 1000.

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Что известно

В число российских олигархов, на которых распространяются новые санкции Великобритании, входят:

  • Михаил Фридман, основатель Альфа-банка, крупнейшего частного банка в России.
  • Петр Авен, был президентом Альфа-банка и соучредителем LetterOne.
  • Герман Хан, деловой партнер Авена и Фридмана как в Альфа-банке, так и в LetterOne.
  • Алексей Мордашов, член одной из самых богатых семей России. Мажоритарный акционер сталелитейной компании "Северсталь".
  • Андрей Мельниченко, основатель группы "ЕвроХим".
  • Виктор Вексельберг, владелец группы "Ренова". Его собственный капитал оценивается в 6,8 миллиарда фунтов стерлингов.
  • Александр Пономаренко, председатель правления крупнейшего аэропорта России "Шереметьево".
  • Дмитрий Пумпянский, владелец и председатель правления "Трубной металлургической компании".
  • Вадим Мошкович, председатель совета директоров группы "Русагро".

Суммарное состояние олигархов под британскими санкциями оценивается более чем в 100 миллиардов фунтов стерлингов.

Среди политических союзников Путина под санкции попали:

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  • Дмитрий Медведев, экс-президент РФ
  • Михаил Мишустин, действующий премьер-министр России
  • Сергей Шойгу, министр обороны России с 2021 года.

Среди российских пропагандистов, которые были включены в список:

  • Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина и официальный представитель Кремля
  • Мария Захарова, официальный представитель МИД.

Также под санкции попала печально известная "ферма троллей" – Агентство интернет-исследований.

Санкционная удавка

  • Власти Испании арестовали в Барселоне яхту российского олигарха, главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Его считают близким к президенту России Владимиру Путину.
  • 15 марта Япония объявила о замораживании активов 17 физических лиц из России.
  • Днем ранее Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против России, которая вероломно вторглась на территорию Украины 24 февраля и начала войну без правил. В сообщении указано, что санкции направлены против физических и юридических лиц, причастных к войне с Украиной, также они затрагивают несколько секторов российской экономики.