Из школы сразу на войну? В Беларуси выпускников нарядили в военную форму

В Беларуси выбрали странные наряды для выпуска из школы / Фото: Коллаж: Сегодня

В сети появилось видео, на котором выпускники прощаются со школой, одевшись в военную форму. Дело происходит в Беларуси, из которой есть угроза вторжения в Украину. Видео опубликовал Telegram-канал "Боже, яке кончене!"

Здание школы украшено зелеными и красными шариками в цвета официального белорусского флага. А из двери выходит класс, все ученики которого — в камуфляже, причем как мальчики, так и девочки.

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В России будут брать в армию выпускников

Добавим, Госдума РФ готовится принять закон, разрешающий брать выпускников школ на службу по контракту.

28 июня Госдума рассмотрит поправку к закону "О воинской обязанности и военной службе". Она позволит заключать контракты с 18-летними гражданами сразу после окончания средней школы. Сейчас для этого нужно как минимум закончить техникум.

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Это может свидетельствовать о том, что мобилизация в РФ идет сильно не по плану, и необходимо любыми средствами пополнять ряды армии.