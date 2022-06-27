Зі школи відразу на війну? У Білорусі випускників нарядили у військову форму

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У мережі з'явилося відео, на якому випускники прощаються зі школою, одягнувшись у військову форму. Справа відбувається у Білорусі, з якої є загроза вторгнення в Україну. Відео опублікував Telegram-канал "Боже, яке кончене!"

Будівля школи прикрашена зеленими та червоними кульками у кольори офіційного білоруського прапора. А з дверей виходить клас, усі учні якого — у камуфляжі, причому як хлопчики, так і дівчатка.

Реклама

У Росії братимуть до армії випускників

Додамо, Держдума РФ готується ухвалити закон, що дозволяє брати випускників шкіл на службу за контрактом.

28 червня Держдума розгляне поправку до закону "Про військовий обов'язок та військову службу". Вона дозволить укладати контракти із 18-річними громадянами відразу після закінчення середньої школи. Зараз для цього потрібно як мінімум закінчити технікум.

Реклама

Це може свідчити, що мобілізація в РФ йде сильно не за планом і необхідно будь-якими засобами поповнювати ряди армії.