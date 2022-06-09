Из-за агрессии России Япония готовится к обороне. Что пишут западные СМИ

Агрессия России в Украине толкает Японию к отказу от пацифизма. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают тренировки западными военными украинских артиллеристов, подготовку Славянска к атаке российских оккупантов и увеличение расходов на оборону в Японии.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Американцы и британцы проведут тренировки для украинских артиллеристов

Американская газета The Washington Post пишет, что США разработали подробную программу тренировок украинских артиллеристов по работе с ракетными артиллерийскими установками типа HIMARS. Параллельно также британские инструкторы будут учить украинцев работе с РСЗО M270. Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отметил высокую эффективность использования украинцами гаубиц M777.

Славянск готовится к обороне

Издание The Wall Street Journal опубликовало репортаж с прифронтового Славянска, в котором находятся около 100 тысяч местных жителей. Отмечается, что город готовится к защите от российских оккупантов. По дороге, усеянной армейскими блокпостами, колонны военной техники направляются к линии фронта, привозя вооружение, технику и боеприпасы разного вида и возраста: от артиллерийских орудий советских времен до австралийских Bushmasters и американских гаубиц M777.

Из-за вторжения РФ в Украину Япония увеличивает расходы на оборону

Информагентство Bloomberg сообщает, что агрессия России в Украине толкает Японию к отказу от пацифизма. После Второй мировой войны Япония распустила свою армию, направив свои усилия на экономическое развитие в соответствии с пацифистской конституцией. Вторжение России в Украину испугало премьер-министра Японии Фумио Кисиду, который пообещал существенно увеличить расходы на оборону.

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Украина заработает 1,5 миллиарда евро на экспорте электроэнергии в ЕС

Международное агентство новостей Reuters информирует, что Украина надеется заработать 1,5 миллиарда евро на экспорте электроэнергии в страны Европейского союза до конца года и заработать еще больше в будущем, получив право экспортировать свою энергию в ЕС. Еще в апреле компания ДТЭК Рината Ахметова первой начала экспортные поставки в Польшу, обеспечивая поступление валютной выручки в Украину.

Спецслужбы США не владеют всей информацией о ситуации в Украине

The New York Times пишет, что американские спецслужбы имеют меньше информации о ситуации в Украине, чем хотели бы. Эти пробелы в знаниях правительства США могут усложнить решение Белого дома о том, как направлять военную помощь, поскольку Америка отправляет Украине оружия на миллиарды долларов.

Оружия много не бывает