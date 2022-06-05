Ермак показал фото, как США отгружают для Украины "красивых птичек"

США готовят к отправке вертолеты для украинских военных

Украине передадут вертолеты / Фото: Коллаж: Сегодня

Западные партнеры продолжают помогать Украине вооружением в борьбе с российской агрессий. В данный момент на базе ВВС США идет загрузка самолетов МИ-17 для нашей армии. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Офиса президента Андрей Ермак и опубликовал соответствующее фото.

"МИ-17 для Украины уже загружаются на базе BBC США", – написал Ермак.

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Военная помощь Украине

Испания поставит Украине тяжелое вооружение, а именное: зенитно-ракетные комплексы и боевые танки "Леопард", обучит наших военных, как обращаться с их техникой. Обучение будет проходить на территории Латвии.

Германия поставит Украине современные системы ПВО IRIS-T. С помощью этих систем Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации". Также Германия предоставит Украине радар слежения, способный обнаруживать вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.

Кроме того, военную помощь Украине поставляют 15 стран мира, включая США. Вашингтон провел переговоры с Киевом об опасности эскалации, к которой могут привести удары по территории глубоко внутри РФ. Хотя США не накладывают четкие географические ограничения на использование ВСУ своего оружия, Штаты стремятся достичь общего понимания опасности эскалации.

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что 20 стран решили направить Киеву дополнительную военную помощь.

США передадут Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Они войдут в новый пакет помощи в размере 40 млрд долларов, недавно одобренный Сенатом. Очередной пакет оборонной поддержки Украины будет содержать вооружение и технику на общую сумму около $100 миллионов.

Президент РФ Владимир Путин угрожает Украине новыми ударами. По его словам, Россия сделает соответствующие выводы, если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия.