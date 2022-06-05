Еще одна страна готова помочь Украине вооружением

Испанская армия обучит украинских военных в Латвии как обращаться с представляемой ими техникой

Украине поставят тяжелое вооружение / Фото: Коллаж: Сегодня

Испания готова сделать качественный скачок в военной поддержке Украины против российского вторжения и поставит тяжелое вооружение. Об этом пишет издание El Pais, ссылаясь на свои источники.

Если до сих пор она доставляла боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение (гранатометы С-90 или пулеметы), то теперь готовит поставку тяжелого вооружения, зенитно-ракетных комплексов и боевых танков "Леопард", а также необходимое обучение украинских военных, чтобы они могли взять на себя управление ими.

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В апреле Испания отправила Украине военную помощь – 200 тонн боеприпасов, военные материалы, грузовики и бронированные машины. Это было впервые в два раза больше, чем Испания отправляла военную помощь и грузы какой-либо другой стране.

Поставки вооружения Украине

Германия поставит Украине современные системы ПВО IRIS-T. С помощью этих систем Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации". Также Германия предоставит Украине радар слежения, способный обнаруживать вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.

Кроме того, военную помощь Украине поставляют 15 стран мира, включая США. Вашингтон провел переговоры с Киевом об опасности эскалации, к которой могут привести удары по территории глубоко внутри РФ. Хотя США не накладывают четкие географические ограничения на использование ВСУ своего оружия, Штаты стремятся достичь общего понимания опасности эскалации.

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что 20 стран решили направить Киеву дополнительную военную помощь.

США передадут Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Они войдут в новый пакет помощи в размере 40 млрд долларов, недавно одобренный Сенатом. Очередной пакет оборонной поддержки Украины будет содержать вооружение и технику на общую сумму около $100 миллионов.