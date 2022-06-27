Из-за России страны НАТО наращивают силы быстрого реагирования в несколько раз

НАТО придется реагировать на неадекватную Россию / Коллаж "Сегодня"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг продолжает рассказывать о повестке дня саммита своей организации, который пройдет в Мадриде (Испания) 29-30 июня. Нынче стало известно, что Североатлантический альянс готов в восемь раз увеличить численность сил быстрого реагирования (до 300 тысяч) и определит Россию как главную угрозу.
Об этом Йенс Столтенберг сообщил во время брифинга, передает Associated Press.
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НАТО увеличит численность своих сил быстрого реагирования почти в восемь раз до 300 000 военнослужащих в ответ на "эпоху стратегического соперничества", заявил Столтенберг. Силы реагирования НАТО в настоящее время насчитывают около 40 000 солдат, которые могут быстро развернуться в случае необходимости.
"В сочетании с другими мерами, такими как развертывание сил для защиты конкретных союзников, этот шаг является частью крупнейшей реформы коллективной обороны и сдерживания со времен холодной войны", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг также сказал, что ожидает, что союзники ясно дадут понять, что считают Россию "наиболее серьезной и прямой угрозой нашей безопасности".
Украина
Столтенберг также заверил, что союзники готовы оказать дополнительную военную поддержку Украине, а члены НАТО намерены принять "усиленный комплексный пакет помощи", включая поставки систем защищенной связи и защиты от беспилотников.
Ранее в преддверии саммита глава НАТО говорил, что эта война должна закончиться за столом переговоров, за которым Украина должна находиться с сильными позициями. А обеспечить эти позиции берутся страны-члены НАТО.
Другие вопросы
- Известно, что на саммите Польша будет просить об увеличении присутствия НАТО на своей территории из-за агрессии России.
- На саммите НАТО объявят Россию угрозой безопасности, миру и стабильности. Также впервые будет упомянут Китай.
- Чуть ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета госбезопасности США Джон Кирби заявил, что есть три главных целях, которые необходимо достичь на саммитах G7 и НАТО в конце июня.