Израиль обновил правила въезда для украинцев: пошаговая инструкция для туриста

В Израиле начали действовать обновленные правила для въезда граждан из стран с повышенным риском заболеваемости коронавирусом, в том числе для украинцев.
Об этом говорится на сайте посольства Украины в Израиле.
Что теперь нужно сделать украинцам, чтобы посетить Израиль?
- Подать заявку на въезд в израильское дипломатическое или консульское учреждение или же в Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.
- За 72 часа до путешествия получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.
- По прибытии в Израиль сделать дополнительный ПЦР-тест.
- Иметь при себе медицинский страховой полис, который покрывает расходы в случае заболевания COVID-19.
Также мы писали, что из-за коронавируса границы ЕС закрыты почти для всего мира. Но открыты для украинских работников: сварщиков, токарей и людей, которые помогут собрать урожай.
Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как живут люди в Канаде, Израиле и Нидерландах и как выглядят их города во время пандемии.
Новости на эту же тему: