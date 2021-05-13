Израиль уничтожил квартиры командиров ХАМАС (видео)

Израильская авиация нанесла удар по оперативным квартирам командиров боевого крыла движения ХАМАС.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
Одна из квартир принадлежала помощнику командира "Батальона Джабалия". Еще три квартиры принадлежали командирам отдельных боевых рот "Бригад" в секторе Газа.
Армия отмечает, что боевики использовали эти локации для планирования будущих операций против Израиля, также в них координировались уже совершенные атаки.
Кроме того, пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала видеозапись удара по дому, где находилась квартира одного из командиров. На ней видно, как ракета попадает в один из флигелей постройки.
Как сообщалось ранее, ХАМАС пригрозил Израилю новыми ракетными ударами.
Также мы писали, что командование израильской Армии обороны объявило о мобилизации семи тысяч резервистов.
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