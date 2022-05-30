Каддафи воткнули штыки в ягодицы и поволокли по улице – Путину приготовиться

Линчевание Муамара Каддафи - последняя битва гражданской войны, которая положила конец Ливийской Арабской Джамахирии. Коллаж: Segodnya.ua

Segodnya.ua продолжает рассказывать о последних днях жизни мировых диктаторов. Сегодняшний герой рубрики "Как умирают диктаторы" – Муаммар Каддафи, который правил Ливией 42 года.

Надругательства длились три часа

20 октября 2011 года уже раненного и истекающего кровью Муаммара Каддафи повстанцы усадили на капот авто в его родном городе Сирт и устроили самосуд. Кто-то тыкал в ягодицы ливийского диктатора штыками, другие били его автоматами и стреляли в воздух, третьи выдирали волосы из его бороды, четвертые снимали расправу на мобильные телефоны.

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Каддафи в полуобморочном состоянии до последнего пытался воззвать к народной совести и богобоязни, поднимая руки вверх и повторяя:

"Позор вам, позор! Вы не ведаете греха!".

Но толпа только больше заводилась и громче улюлюкала.

Записи с видеокамер телефонов обрываются в тот момент, когда толпа окружает машину, на которой везли окровавленного Каддафи. Так что точных данных о том, как именно наступила его кончина, нет.

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По первоначальной официальной версии, Каддафи застрелили, ранив в живот и голову. Но дальнейшее расследования, в том числе отчетHuman Rights Watch, показывают, что смерть полковника не была столь легкой. Надругательства над ним длились еще три часа после того, как он был схвачен. В раны на его теле засыпали песок. А затем, в знак унижения, поволокли за ноги по городским улицам.

После этого диктатора якобы погрузили в авто, чтобы отвезти в госпиталь, но к том моменту 69-летний Каддафи уже не подавал никаких признаков жизни.

Последнее убежище – канализационная труба

Перед тем как Каддафи схватили и устроили над ним уличную расправу, диктатор и его ближайшее окружение предприняли последнюю отчаянную попытку спастись. К тому моменту Сирт уже был осажден, войска революционеров ровняли город с землей, небо закрыла авиация НАТО, а Гаагский суд выдал ордер на арест ливийского диктатора.

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Сын Муамара Каддафи – Матусим – собрал остатки верной отцу гвардии и под ее прикрытием утром 20 октября, на кортеже из нескольких десятков внедорожников и бусов, попытался прорваться через пустыню на юг – в Нигер.

Но выехать Каддафи не удалось не то что из страны, но даже из города. Силы НАТО засекли внушительную колонну и оперативно подняли в воздух французские истребители. Значительная часть машин была разгромлена авиабомбами. Авто, в котором находился сам Каддафи, уцелело и попыталось сменить направление побега. Но налетело аккурат на позиции революционеров.

Начался уличный бой. Диктатора ранили в ноги и голову. Кто-то попытался спрятать Каддафи в канализационной трубе. Но повстанцы быстро нашли его там и потащили на казнь.

Именно на этом месте после уличного боя повстанцы схватили Каддафи, вытащив его из трубы. Фото: theworld.org.

Золотой диван и могила в пустыне

Взятие Сирта и линчевание Муамара Каддафи – это, по сути, последняя битва гражданской войны, которая случилась в 2011-м году и положила конец Ливийской Арабской Джамахирии.

Джамахирия, которую сам же Каддафи выдумал и описал в книгах, по мнению диктатора – идеальная форма правления, отличная и от монархии, и от республики. С арабского слово переводится как "государство народных масс". И, похоже, полковник до последнего был уверен, что эти самые народные массы его обожают, признательны ему за 40 с лишним лет спокойной сытой жизни и, скорее, погибнут сами, чем убьют его.

Это же Каддафи сделал Ливию одной из наиболее развитых стран Африки, направляя доходы от продажи нефти на социальную сферу. Но под конец жизни"массы" припомнили Каддафи не это, а

жесткий авторитаризм,

жестокое преследование любого инакомыслия и оппозиции,

расправу над оппонентами,

цензуру,

коррупцию на всех уровнях,

злоупотребление властью,

личное обогащение в каких-то извращенных формах.

Когда революционеры с требованием отставки Каддафи захватили Триполи и ворвались в его роскошный дворец, сам диктатор уже подался в бега. Но не смог прихватить с собой диван из чистого золота в форме русалки, золотые же столовые приборы, золотую тележку для гольфа и даже золотую мухобойку.

Революционеры обнаружили во дворце Каддафи диван из чистого золота. Фото: Getty Images

Как и не смог утащить все это с собой в могилу. После казни тело диктатора несколько дней было выставлено на всеобщее обозрение в обычном промышленном холодильнике для мяса, после чего его тайно похоронили в пустыне.