Кадыров назвал Путина интересным словом и поугрожал НАТО (видео)

Глава Чечни, записывая видеообращение, назвал президента России интересным словом. / Фото: Коллаж: Сегодня

Командующий чеченскими TikTok-войсками Рамзан Кадыров в очередной раз опозорился. Казалось бы, к этому привыкли все, однако в своем видеообращении он опозорил и своего "хозяина" – самого президента России Владимира Путина.

Видео опубликовал у себя в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

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"Вокруг наших натовских... которые"

"Я буду ходатайствовать перед верховным говнокомандующим, чтобы вас амнистировали...", – сообщил радостную весть глава Чечни.

Отметим, что в соответствии со статьей 87 Конституции России, верховным главнокомандующим ВС Российской Федерации является президент РФ, т.е. Владимир Путин.

Однако на этом видео не закончилось. Дальше Рамзан Кадыров начал говорить о том, что "Украина не воюет с Россией", а также посылать угрозы НАТО:

"За нами Россия. Вместе мы – сила. И мы победим не только Украину. Украина с нами не воюет. Мы и НАТО победим".

При этом Кадыров не только не мог связать все слова в одно предложение, но и местами заикался:

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"И вокруг наших натовских... которые вокруг... ходят на... союзники натовские, дон... государств... тоже накажем. Америка, дон, – знаю, что они далеко вякают и используют, дон, европейские государства".

Интересно, что кремлевский пул тоже опубликовал блестящее видео главы Чечни, однако обрезал его. Видео начинается со слов "За нами Россия":

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Напомним, ранее "Радио Свобода", ссылаясь на источники российского издания "Проект", отмечала, что российским государственным СМИ запретили публиковать заявления Рамзана Кадырова без согласования с руководством. В частности, нельзя цитировать высказывания о ходе войны в Украине.

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