Как не заработать гастрит во время войны – берем в укрытие правильные продукты

Чтобы не заработать гастрит и не отравиться едой во время войны с Россией, избегайте скоропортящихся продуктов / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Какие продукты взять в бомбоубежище и как вообще организовать питание, когда постоянно воют сирены и войска РФ обстреливают мирное население? Как сбалансировать вынужденную "диету" на консервах и сухих пайках – рассказали в центре гражданского здоровья МОЗ Украины.

Какими продуктами запастись во время военного положения

Спланировать питание для всей семьи, когда мы лишены нормального доступа к продуктам и большую часть времени проводим в убежищах, сложно. В ситуации военного положения придется запасаться продуктами длительного хранения.

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Мясные или рыбные консервы выручат во время военного положения, как и другие продукт длительного срока хранения / Фото: unsplash.com

Чтобы не тратить время на приготовление, избежать быстрой порчи продуктов и максимально попытаться сбалансировать рацион, подойдут:

консервы рыбные и мясные,

консервированные фрукты и овощи, ягоды (не забудьте нож для открытия консервов)

злаковые, фруктовые или белковые батончики

хлебцы, гранола или хлопья

масло арахисовое

сухофрукты, сушеные годы, орехи

соки консервированные

молоко пастеризованное.

Даже если у вас получается кушать горячую пищу, то эти продукты всегда желательно иметь в запасе. Помните, что скоропортящиеся продукты в условиях перебоев с энергоснабжением, могут привести к пищевому отравлению.

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Как хранить еду, чтобы не испортилась и не отравиться самому?

Пищу, которую берете с собой в укрытие, кладите в закрывающиеся контейнеры. Посуду в которой готовите важно держать в чистоте. Если в пищу попала пыль, грязь и другое загрязнение, то не ешьте ее. Продукты, которые хранились более двух часов при комнатной температуре, у которых появился запах, изменился цвет и текстура, не ешьте, выбросите.

Пищу, которую берете с собой в укрытие или держите в холодильнике, кладите в закрывающиеся контейнеры / Фото: freepik.com

Если к вам попали вздутые банки с мясными, рыбными или другими консервами, то лучше не рисковать и не есть такую еду. Даже если на вид она выглядит вполне нормальной, без запаха. Когда готовите смесь малышам, обязательно используйте только кипяченую воду или бутилированную.

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Также при перебоях с детским питанием можно "спастись" коровьим молоком, читайте "Чем накормить ребенка, если нет смеси – ответил доктор Комаровский".

В условиях военного положения также важно поддерживать здоровье, консультацию врача бесплатно можно получить здесь.