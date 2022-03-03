Як не заробити гастрит під час війни – беремо в укриття правильні продукти

Щоб не заробити гастрит і не отруїтися їжею під час війни з Росією, уникайте продуктів, що швидко псуються / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

Які продукти взяти у бомбосховище і як взагалі організувати харчування, коли постійно виють сирени та війська РФ обстрілюють мирне населення? Як збалансувати вимушену "дієту" на консервах та сухих пайках – розповіли в центрі цивільного здоров'я МОЗ України

Якими продуктами запастися під час воєнного стану

Спланувати харчування для всієї сім'ї, коли ми позбавлені нормального доступу до продуктів та більшу частину часу проводимо у сховищах, складно. В ситуації воєнного стану доведеться запасатися продуктами тривалого зберігання.

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М'ясні або рибні консерви виручать під час воєнного стану, а також інші продукти тривалого терміну зберігання / Фото: unsplash.com

Щоб не витрачати час на приготування, уникнути швидкого псування продуктів і максимально спробувати збалансувати раціон.

консерви рибні та м'ясні,

консервовані фрукти та овочі, ягоди (не забудьте ніж для відкриття консервів)

злакові, фруктові або білкові батончики

хлібці, гранолу чи пластівці

олія арахісова

сухофрукти, сушені роки, горіхи

соки консервовані

молоко пастеризоване.

Навіть якщо у вас виходить їсти гарячу їжу, ці продукти завжди бажано мати в запасі. Пам'ятайте, що продукти, що швидко псуються, в умовах перебоїв з енергопостачанням, можуть призвести до харчового отруєння.

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Як зберігати їжу, щоб не зіпсувалась і не отруїтися самому?

Їжу, яку берете з собою в укриття, кладіть у контейнери, що закриваються . Посуд у якій готуєте важливо тримати у чистоті. Якщо в їжу потрапив пил, бруд та інше забруднення, то не їжте його. Продукти, які зберігалися понад дві години за кімнатної температури, у яких з'явився запах, змінився колір і текстура, не їжте, викиньте.

Їжу, яку берете з собою в укриття або тримайте в холодильнику, кладіть в контейнери, що закриваються / Фото: freepik.com

Якщо до вас потрапили здуті банки з м'ясними, рибними чи іншими консервами, то краще не ризикувати і не їсти таку їжу. Навіть якщо на вигляд вона виглядає цілком нормальною, без запаху. Коли готуєте суміш малюкам, обов'язково використовуйте тільки кип'ячену воду або бутильовану.

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Також при перебоях з дитячим харчуванням можна "врятуватися" коров'ячим молоком, читайте "Чим нагодувати дитину, якщо немає суміші – відповів доктор Комаровський".

В умовах військового стану також важливо підтримувати здоров'я, консультацію лікаря безкоштовно можна отримати тут.