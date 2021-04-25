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Как США помогут Украине сдерживать Россию: ключевые положения законопроекта

25 апреля, 10:28

Игорь Тимофеев

Киев получит от Вашингтона 300 млн долларов на закупку вооружения, а на Москву будут наложены новые санкции

После того, как комитет Сената США по иностранным отношениям поддержал проект закона "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", СМИ попытались разобраться, какие еще ключевые положения предусматривает документ, кроме выделения Киеву 300 млн долларов на военную помощь и поставок летального оружия.

Об этом сообщает украинская редакция Голоса Америки.

В сообщении комитета говорится, что документ "расширяет и улучшает военную поддержку Украины со стороны США и направляет сигнал, что США будут продолжать поддерживать народ Украины, его способность защищать себя, и демократические изменения страны". Кроме того, законопроект:

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После одобрения в комитете законопроект должен быть проголосован в Сенате. В случае успешного голосования его передадут на рассмотрение в Палату представителей Конгресса США, а после этого – в случае поддержки – на подпись президенту США.

Напомним, 20 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава комитета Роберт Менендес обсудили вопрос увеличения военной помощи Киеву со стороны США.

Также напомним, в декабре 2020 года Конгресс поддержал законопроект об оборонном бюджете США на 2021 финансовый год, который включает 250 млн долларов военной помощи Украине.

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