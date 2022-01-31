Канада отправляет своих военных на помощь украинцам

Канада направит в Украину 60 военных / Фото: Коллаж: Сегодня

Канада в рамках расширения миссии по обучению украинских военнослужащих направит в нашу страну около 60 военных. Об этом сообщила министр национальной обороны Канады Анита Ананд, передает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"В ближайшее время в Украину будут направлены около 60 военнослужащих ВС Канады для расширения миссии", – рассказала она.

По ее словам, в планах властей Канады увеличение количества персонала миссии в два раза — до 400 военных. На сегодняшний день в Украине находится около 200 канадских инструкторов, которые занимаются обучением украинских военнослужащих.

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Это обойдется Канаде в 340 миллионов долларов (около 280 млн долларов США).

Где находятся военные Канады в Украине?

На данный момент в Украине находятся порядка 200 канадских военных. Они находятся на разных локациях в Центральной и Западной Украине, а штаб-квартира – в Яворове. С 2015 года, когда началась миссия, тренировки прошли более 33 тысяч украинских военных.

Военная помощь Украине

Чехия готова отправить в Украину своих военных, если будет запрос о помощи. У Чехии, как и у Украины, есть опыт российского гнета, поэтому их страна не оставит союзников наедине с российской агрессией.

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Кроме того, другие страны готовы помочь Украине вооружением. Так, к примеру, Нидерланды изъявили желание отправить радары и противотанковое оборудование. Своих военных они отправлять не собираются.

21 и 22 января США доставили Киеву 170 тонн оружия и боеприпасов. 26 января в аэропорт "Борисполь" прибыла военная помощь из США. Штаты передали Украине 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". 28 января Штаты передали Украине 81 тонну боеприпасов различного калибра. Пакет оборонной помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов долларов был принят президентом США Джо Байденом в декабре.