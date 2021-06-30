Канаду накрыла убийственная погода – от 50-градусной жары погибли десятки людей

Аномальная жара пришла даже в те регионы, где всегда было прохладно и мало солнца – больше всего погибло стариков

Лето разошлось не на шутку - на улице очень жарко / Фото: Сегодня

Пока в Киеве фиксируют температурные рекорды, на другом конце планеты погода тоже разошлась не на шутку. В Канаде за четыре дня экстремальной жары погибли по меньшей мере 60 человек и еще сотни госпитализированы.

Среди жертв удушья – в основном пожилые люди.

В стране зафиксировали национальный температурный рекорд: в провинции Британская Колумбия столбики термометров показали аж 48 градусов по Цельсию. Последний раз так горячо здесь было 80 лет назад.

Аномальная жара пришла даже в те регионы, где всегда было прохладно и мало солнца. По прогнозам синоптиков, она продержится до конца недели.

"В городах уже привыкли к жаре, мы ввели муниципальные программы защиты людей. Мы предлагаем им приходить в центры охлаждения, проверяем состояние тех, кто потенциально может быть в беде. Конечно, мы планируем делать больше. Но последние несколько дней дали нам огромный урок: климатический кризис – это не выдумка, а абсолютная реальность", – сказал премьер-министр провинции Британская Колумбия Джон Хорган.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Москва утонула после "суперливня" – метро затопило, люди переплывали улицы, падающие деревья били витрины, а молнии поджигали дома и трансформаторы.