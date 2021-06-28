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Метро затопило, люди переплывают улицы. Москва утонула после "суперливня" (видео)

28 июня 2021 15:41

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Российская столица ушла под воду из-за натиска стихии – падающие деревья били витрины, а молнии поджигали дома и трансформаторы

Ливневки самого богатого города России оказались не готовы к испытанию стихией. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

Ливневки самого богатого города России оказались не готовы к испытанию стихией. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

На Москву обрушился настоящий ливень, который обрушил десятки деревьев, а также затопил улицы и станции метро.

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Об этом сообщает Интерфакс.

Мощнейший дождь с грозами и шквалистыми ветрами пошел в российской столице после полудня.

Ливневая канализация самого богатого города России оказалась не готовой к такому испытанию, в результате чего многие московские улицы буквально превратились в реки, а в некоторых станциях метров стоит по колено воды.

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Из-за этого движение поездов на нескольких ветках метрополитена, а также работа трамваев по всей Москве были нарушены.

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Стихия повредила дома и автомобили – срывала крыши, рекламные щиты и валила деревья. Кроме того, из-за удара молнии загорелись несколько частных домов как в самой Москве, так и в ее пригороде.

Кроме того, ураган повалил в оном из районов строительный кран, а в подмосковном Щелково молния попала в трансформатор, лишив часть города электроэнергии.

Однако не всем москвичам непогода принесла расстройство и огорчение – многие горожане подошли к стихийному испытанию с юмором. Они перебирались затопленные улицы вплавь и на лодках.

Напомним, что ранее в этом месяце ливень несколько раз обрушивался и на оккупированный Крым – за несколько дней на полуострове выпала трехмесячная норма осадков.

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Однако не обошло это и расположенную рядом украинскую Одессу – улицы превратились в реки, а автомобили передвигались по дорогам "вплавь".

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