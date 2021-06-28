Метро затопило, люди перепливають вулиці. Москва потонула після "суперзливи" (відео)

Російська столиця пішла під воду через натиск стихії – дерева падали і били вітрини, а блискавки підпалювали будинки і трансформатори

Зливові каналізації найбагатшого міста Росії виявилися не готові до випробування стихією. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

На Москву спала справжня злива, стихія повалила десятки дерев, затоплено вулиці та станції метро.

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Про це повідомляє Інтерфакс.

Найпотужніший дощ з грозою та шквалистим вітром пішов у російській столиці після полудня.

Зливова каналізація найбагатшого міста Росії виявилася не готовою до такого випробування, тож багато московських вулиць буквально перетворилися на річки, а на деяких станціях метро стояло по коліно води.

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Через це рух поїздів на кількох гілках метрополітену, а також робота трамваїв по всій Москві були порушені.

Стихія пошкодила будинки й автомобілі – зривала дахи, рекламні щити та валяла дерева. Крім того, через удар блискавки загорілися кілька приватних будинків як у самій Москві, так і в її передмісті.

Крім того, ураган повалив в одному з районів будівельний кран, а в підмосковному Щелковому блискавка влучила в трансформатор, позбавивши частину міста електроенергії.

Однак не всіх москвичів негода засмутила – такі містяни підійшли до стихійного випробування з гумором. Вони перебиралися затопленими вулицями вплав і на човнах.

Нагадаємо, що раніше цього місяця злива не раз навідувала і окупований Крим – за кілька днів на півострові випала тримісячна норма опадів.

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Однак не оминула стихія і розташовану поруч українську Одесу – вулиці перетворилися на річки, а автомобілі пересувалися дорогами "вплав".