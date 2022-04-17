Католическая Пасха-2022 в желто-голубых тонах. Как мировые лидеры поддержали Украину в ее борьбе

Весь христианский мир поддерживает Украину, которая стала жертвой агрессии Москвы / Фото: "Сегодня"

В воскресенье 17 апреля, католики всей планеты отмечают главный христианский праздник – Пасху. Мировые и религиозные лидеры, общественные деятели в своих поздравлениях вновь напоминают планете, что Украина сейчас на главном фронте современности. По сути наша страна сегодня реально защищает основополагающие принципы цивилизации и непреходящие ценности христианства.

Сайт "Сегодня" рассказывает о знаковых словах лидеров свободного мира.

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Франциск I на украинском произнес: "Христос Воскресе!"

Папа Римский Франциск I присутствовал на Пасхальной мессев базилике Святого Петра, однако не вел службу. У Понтифика проблемы с ногами, поэтому он прочел свою проповедь сидя в кресле, как передает агентство Reuters.

Папа Франциск I во время Пасхального бдения в базилике Святого Петра в Ватикане / Фото: Reuters

На этой мессе присутствовал Иван Федоров, мэр Мелитополя, который был взят в плен российскими захватчиками, а затем освобожден в результате обмена.

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Франциск I осудил жестокость войны против Украины и даже отошел от заранее подготовленного текста, чтобы напомнить собравшимся о том, что вместе с другими в базилике молится и Иван Федоров со своей семьей: "Все мы вместе с вами и молимся за вас. Мы молимся, потому что так много страданий. Мы можем только предоставить вам нашу поддержку, наши молитвы и сказать: "Мужайтесь, мы рядом с вами".

Проповедь Папа Римский закончил словами "Христос воскресе" по-украински.

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Борис Джонсон пожелал украинцам силы и смелости

Премьер-министр Британии Борис Джонсон (который недавно побывал в Киеве – Ред.) в своем обращении пожелал мира всем христианам Украины – и католикам и православным.

"Желаем христианам всего мира счастливой и благословенной Пасхи, в том числе христианам Украины, независимо от того, отмечаете ли вы Пасху сегодня или позже в этом месяце. Пусть послание надежды воскресшего Христа принесет вам силу", – заявил премьер Британии.

Борис Джонсон также на украинском языке произнес: "Будьте сильны и смелы cердцами, все вы, кто уповает на Господа".

Примечательно, что на лацкане премьера был значок с флагами Британии и Украины, а в ролике показали и украинские писанки.

Канцлер Шольц получил неудобные вопросы

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем Пасхальном обращении, тоже не смог обойти стороной войну в Украине.

"Желаю вам и вашим семьям счастливой Пасхи и нескольких дней, чтобы набраться сил и надежды. Потому что война в центре Европы нас всех угнетает. Речь идет о мире и свободе, и поэтому мы все поддерживаем украинцев и находимся на их стороне в этой борьбе", – заявил Олаф Шольц.

Однако некоторые пользователи зашли к нему в комментарии и поставили политику неудобные вопросы, например, почему Берлин блокирует эмбарго на поставку российских нефти и газа, если на словах Шольц на стороне украинцев?

Королевский дом напомнил миру о беженцах

От имени Букингемского дворца с Пасхальным обращением выступил наследник престола, принц Чарльз. Он призвал всех помнить о трагедии миллионов беженцев, которые лишились всего. И хотя он прямо не назвал Украину, понять что именно имел ввиду принц совсем несложно. Тем более, что на фото он запечатлен с букетом синих и желтых цветов.

"Эта Пасха, как всегда, напоминает нам о вечном примере нашего Господа о доброте перед лицом страданий, мужестве перед лицом страха, веры перед лицом отчаяния. Его свет восторжествовал в то темное время", – передает официальный Twitter королевского дома.

Так же в своем Пасхальном посланииЕго Королевское Высочество принц Уэльский заявил следующее: "Мое сердце разбито от страданий невинных жертв войны, с некоторыми я встречался и они рассказывали мне истории невыразимой трагедии, о том как были вынуждены покинуть свою страну и искать убежище вдали от дома", – сказал принц Чарльз.

Он поблагодарил и всех подданных британской короны, которые пришли на помощь украинцам.

"Но среди всей этой печали и бесчеловечности было глубоко трогательно увидеть, как многие люди готовы открыть свои дома для нуждающихся, как они предложили свое время и свои ресурсы, чтобы помочь тем, кто сталкивается с такими трудностями", – заявил Его Высочество.

Поздравление президента Литвы: борьба Украины – это наша борьба

Президент Литвы Гитанас Науседа и его супруга Диана в своем совместном поздравлении напомнили своим гражданам, что Пасха в этом году выпала на особый год тяжелых испытаний.

"В этом году мы отмечаем великое чудо Воскресения в особых для Европы и всего мира условиях. В этот исторический момент мы не перестаем восторгаться силой духа героического украинского народа.

Но не меньшего восхищения заслуживает и наш народ, который стал горой за своих украинских братьев и готов делиться с ними всем, что у нас есть. Потому что у нас общая судьба, потому что борьба за свободу Украины – это и наша борьба.

Пусть светлый праздник Пасхи принесет в каждый литовский дом бесконечную веру в справедливость и победу света над тьмой. С праздником возрождения, Литва!" – так завершила свое обращение президентская чета.

Писанки и каска с восточного фронта от Дали Грибаускайте

Предшественница Гитанаса Науседы на посту президента Литвы Даля Грибаускайте свое Пасхальное поздравление проиллюстрировала писанками в национальных цветах Украины, а также военной каской из зоны боев на востоке Украины. Этот предмет амуниции она получила в подарок еще несколько лет назад.

"Пасха всегда связана с надеждой. Однажды украинские каски будут украшены цветами победы. Как и эта, которую несколько лет назад мне подарили украинцы. С Восточного фронта... Всем – Пасхальной надежды и победы Украины!", – написала Даля Грибаускайте.

Зеленский пожелал украинцам мирного неба над свободной страной

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил христиан Украины с католической Пасхой. Обращение главы государства распространила его пресс-служба.

Лидер нации поздравил Украину с католической Пасхой / Фото: Пресс-служба ОПУ

"Дорогие соотечественники!

Примите мои искренние поздравления по случаю Пасхи. Воскресение Господне – это утверждение в сердцах людей веры и надежды на победу жизни над смертью, добра над злом, правды над заблуждением.

Сегодня, когда наш народ мужественно борется за будущее своей страны, именно вера и надежда стали для нас крепкой опорой. Защищая свою землю, украинцы демонстрируют уникальную силу единения.

Также в это праздничное время раздаются особые молитвы за тех, кто защищает нашу свободу и независимость. Спасибо нашим воинам за мужество и героизм. Убежден, что вместе мы выиграем это сражение за Украину, одолеем врага, ведь за нами правда. Желаю всем мирной жизни под украинским небом. Христос Bocкpеc! Воистину воскрес!", – заявил Владимир Зеленский.