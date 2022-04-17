Папа Римский заговорил по-украински, но не призвал Россию остановить войну

Понтифик во время пасхального богослужения помолился за украинцев

Папа Римский обратился к украинцам / Фото: Коллаж: Сегодня

Папа Римский Франциск во время пасхального богослужения обратился к украинцам. Он заявил, что молитвы за наш народ звучат по всему миру. В то же время Папа не призвал Россию прекратить войну в Украине.

Об этом сообщает Vatican News.

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Папа Франциск произнес Пасхальное поздравление "Христос Воскрес" на украинском языке в знак поддержки украинцев.

"Все мы молимся, молимся с вами и за вас в эту ночь. Молимся из-за многочисленных страданий. Мы можем лишь предложить вам дружбу, молиться за вас и сказать: "Мужитесь! Мы с вами!". А также сказать вам величайшую вещь, которая сегодня празднуется: "Христос воскрес!", – сказал Папа.

Ватикан провел "примирительное" крестное шествие с украинкой и россиянкой

В Ватикане заранее объявили, что во время XIII стояния крест будут совместно держать россиянка и украинка как символ "примирения народов".

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Это решение вызвало резкую и бурную реакцию в украинском обществе. Глава УГКЦ архиепископ Святослав Шевчук заявил, что нельзя говорить о примирении, пока российские солдаты убивают украинцев.

"Мы не можем говорить о примирении, потому что они убивают нас. Для того чтобы в отношениях между людьми и народами было достигнуто идеальное состояние примирения – войну нужно прекратить. Второй шаг – это раскрытие и справедливое осуждение преступления, потому что нет мира без справедливости ", – сказал Шевчук.

Несмотря на острую критику, в Ватикане решили не отменять свой замысел, как об этом просили в Украине.

Скандальное шествие состоялась в Риме 15 апреля. Украинцы его жестко раскритиковали.

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