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Папа Римский заговорил по-украински, но не призвал Россию остановить войну

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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17 апреля, 10:47
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Понтифик во время пасхального богослужения помолился за украинцев
Папа Римский обратился к украинцам
Папа Римский обратился к украинцам / Фото: Коллаж: Сегодня

Папа Римский Франциск во время пасхального богослужения обратился к украинцам. Он заявил, что молитвы за наш народ звучат по всему миру. В то же время Папа не призвал Россию прекратить войну в Украине.

Об этом сообщает Vatican News.

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Папа Франциск произнес Пасхальное поздравление "Христос Воскрес" на украинском языке в знак поддержки украинцев.

"Все мы молимся, молимся с вами и за вас в эту ночь. Молимся из-за многочисленных страданий. Мы можем лишь предложить вам дружбу, молиться за вас и сказать: "Мужитесь! Мы с вами!". А также сказать вам величайшую вещь, которая сегодня празднуется: "Христос воскрес!", – сказал Папа.

Ватикан провел "примирительное" крестное шествие с украинкой и россиянкой

В Ватикане заранее объявили, что во время XIII стояния крест будут совместно держать россиянка и украинка как символ "примирения народов".

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Это решение вызвало резкую и бурную реакцию в украинском обществе. Глава УГКЦ архиепископ Святослав Шевчук заявил, что нельзя говорить о примирении, пока российские солдаты убивают украинцев.

"Мы не можем говорить о примирении, потому что они убивают нас. Для того чтобы в отношениях между людьми и народами было достигнуто идеальное состояние примирения – войну нужно прекратить. Второй шаг – это раскрытие и справедливое осуждение преступления, потому что нет мира без справедливости ", – сказал Шевчук.

Несмотря на острую критику, в Ватикане решили не отменять свой замысел, как об этом просили в Украине.

Скандальное шествие состоялась в Риме 15 апреля. Украинцы его жестко раскритиковали.

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Старший лейтенант Бондарук Виталий – офицер ВСУ, родом из Прикарпатья (с. Княжелука, Долинский район, Ивано-Франковская обл.). Погиб при обороне Киева, вступив в бой с превосходящими силами противника. Вместе со своим подразделением задержал врага, что дало возможность украинским войскам занять удобную позицию для контрнаступления. За личное мужество получил звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Павел (фамилию не называем) – старший сержант, командир артиллерийского расчета, на счету которого уже около двух сотен единиц разбитой техники врага! Он один из лучших в своем деле - артиллерист-снайпер. Его точность, смелость и стальные нервы превращают смертоносное оружие врага в металлолом!
Слава Україні!

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