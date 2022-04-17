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Папа Римський заговорив українською, але не закликав Росію зупинити війну

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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17 квітня, 10:47
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Понтифік під час великоднього богослужіння помолився за українців
Папа Римський звернувся до українців
Папа Римський звернувся до українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Папа Римський Франциск під час великоднього богослужіння звернувся до українців. Він заявив, що молитви за наш народ лунають в усьому світі. Водночас Папа не закликав Росію припинити війну в Україні.

Про це повідомляє Vatican News.

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Папа Франциск виголосив Великоднє вітання "Христос Воскрес" українською мовою на знак підтримки українців.

"Всі ми молимося, молимося з вами і за вас у цю ніч. Молимося через численні страждання. Ми можемо лише запропонувати вам дружбу, молитися за вас і сказати: "Тримайтеся! Ми з вами!". А також сказати вам найбільшу річ, яка сьогодні святкується: "Христос воскрес!", – сказав Папа.

Ватикан провів "примирювальну" хресну ходу з українкою та росіянкою

У Ватикані заздалегідь оголосили, що під час XIII стояння хрест спільно триматимуть росіянка та українка як символ "примирення народів".

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Це рішення викликало різку та бурхливу реакцію в українському суспільстві. Голова УГКЦ архієпископ Святослав Шевчук заявив, що не можна говорити про примирення, доки російські солдати вбивають українців.

"Ми не можемо говорити про примирення, тому що вони вбивають нас. Для того, щоб у відносинах між людьми і народами було досягнуто ідеального стану примирення – війну треба припинити. Другий крок – це розкриття та справедливе засудження злочину, тому що немає миру без справедливості" , – сказав Шевчук.

Попри гостру критику, у Ватикані вирішили не скасовувати свій задум, як про це просили в Україні.

Скандальна хода відбулася в Римі 15 квітня. Українці її жорстко розкритикували.

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Дані на 10:00 17 квітня
1
Особовий склад 20300
Особовий склад
2
Літаки 165
Літаки
3
Гелікоптери 146
Гелікоптери
4
Танки 773
Танки
5
ББМ 2002
ББМ
6
Артилерія 376
Артилерія
7
Засоби ППО 66
Засоби ППО
8
РСЗВ 127
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9
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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
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Павло (прізвище не називаємо) - старший сержант, командир артилерійського розрахунку, на рахунку якого вже біля двох сотень одиниць розбитої техніки ворога! Він один із кращих у своїй справі - артилерист-снайпер. Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю ворога на металобрухт!
Слава Україні!

Україна 24

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