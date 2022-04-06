Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Різанина в Бучі. Папа Римський розгорнув прапор України на згадку про жертв вбивць з РФ

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 квітня, 16:14
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Понтифік помолився за припинення війни і закликав не забувати про український народ
Папа Римський помолився за припинення війни з Україною
Папа Римський помолився за припинення війни з Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

Папа Римський Франциск засудив воєнні злочини армії Росії в Бучі і закликав молитися за невинно вбитих і за припинення війни в Україні.

Відповідну заяву він зробив 6 квітня на загальній аудієнції у Ватикані, повідомляє Vatican News.

Реклама

"Свіжі новини про війну в Україні, замість того, щоби приносити полегшення та надію, засвідчують натомість нові звірства, як от різанина в Бучі. Дедалі жахливіші акти жорстокості, скоєні також і проти цивільного населення, безборонних жінок і дітей. Це жертви, невинна кров яких взиває до неба та благає: "Нехай буде покладено край цій війні! Змусьте зброю замовкнути! Нехай більше не сіється смерть і руйнування!" Помолімося разом за це", – заявив понтифік.

Папа Римський розповів, що напередодні йому з Бучі привезли український прапор. Він встав і розгорнув прапор, а тоді сказав:

"Цей прапор прибув з війни, саме з цього багатостраждального міста Бучі. І тут є також кілька українських дітей, які тепер разом з нами. Привітаймо їх та молімося разом за них".

Під оплески паломників на сцену до Папи Римського вийшла група українських дітей, а понтифік поцілував прапор і заявив:

Реклама

"Ці діти мусіли втікати і прибути до чужої землі: це однин із плодів війни. Не забуваймо про них, не забуваймо про український народ".

Бучанська різанина

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 6 квітня
1
Особовий склад 18600
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 135
Гелікоптери
4
Танки 684
Танки
5
ББМ 1861
ББМ
6
Артилерія 332
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 107
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 96
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1324
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Макс Левін - відомий український фотограф, документаліст, воєнкор: співпрацював із Reuters, BBC, Associated Press… Його фото публікували Wall Street Journal і Time… Незважаючи на великий ризик, вирушив у район села Гута Межигірська (Київська обл.), щоб висвітлювати наслідки російської агресії, коли окупанти були ще там. Пізніше поліція знайшла Макса мертвим – потрапив під обстріл, але продовжував працювати…

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Українка, спортсменка і просто красуня - снайперка з позивним “Угольок”. Чорноброва брюнетка-воїн приховує обличчя і своє ім’я, бо така в неї військова професія. Героїня сьогоднішнього фронту потрапила до армії, бо хотіла, щоб її брат-військовий пишався нею. З 2017-го служить в батальйоні морської піхоти, де з перших днів заслужила на повагу завдяки сталевим нервам і витримці. Одна з найефективніших снайперів ЗСУ.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти