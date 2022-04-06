Різанина в Бучі. Папа Римський розгорнув прапор України на згадку про жертв вбивць з РФ

Папа Римський Франциск засудив воєнні злочини армії Росії в Бучі і закликав молитися за невинно вбитих і за припинення війни в Україні.
Відповідну заяву він зробив 6 квітня на загальній аудієнції у Ватикані, повідомляє Vatican News.
"Свіжі новини про війну в Україні, замість того, щоби приносити полегшення та надію, засвідчують натомість нові звірства, як от різанина в Бучі. Дедалі жахливіші акти жорстокості, скоєні також і проти цивільного населення, безборонних жінок і дітей. Це жертви, невинна кров яких взиває до неба та благає: "Нехай буде покладено край цій війні! Змусьте зброю замовкнути! Нехай більше не сіється смерть і руйнування!" Помолімося разом за це", – заявив понтифік.
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Папа Римський розповів, що напередодні йому з Бучі привезли український прапор. Він встав і розгорнув прапор, а тоді сказав:
"Цей прапор прибув з війни, саме з цього багатостраждального міста Бучі. І тут є також кілька українських дітей, які тепер разом з нами. Привітаймо їх та молімося разом за них".
Під оплески паломників на сцену до Папи Римського вийшла група українських дітей, а понтифік поцілував прапор і заявив:
"Ці діти мусіли втікати і прибути до чужої землі: це однин із плодів війни. Не забуваймо про них, не забуваймо про український народ".
Бучанська різанина
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили багато мирних жителів, тіла жертв хаотично були розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що люди були беззбройні.
- За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, у місті в братській могилі поховали 280 місцевих жителів, деякі убиті – підлітки років 14.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів.