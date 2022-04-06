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Резня в Буче. Папа Римский развернул флаг Украины в память жертв убийц из РФ

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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6 апреля, 16:14
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Понтифик помолился за прекращение войны и призвал не забывать об украинском народе
Папа Римский помолился за прекращение войны с Украиной
Папа Римский помолился за прекращение войны с Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

Папа Римский Франциск осудил военные преступления армии России в Буче и призвал молиться за невинно убитых и прекращение войны в Украине.

Соответствующее заявление он сделал 6 апреля на всеобщей аудиенции в Ватикане, сообщает Vatican News.

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"Свежие новости о войне в Украине, вместо того, чтобы приносить облегчение и надежду, показывают вместо этого новые зверства, как резня в Буче. Все более ужасные акты жестокости, совершенные также и против гражданского населения, беззащитных женщин и детей. Это жертвы, невинная кровь взывает к небу и умоляет: "Да будет положен конец этой войне! Заставьте оружие умолкнуть! Пусть больше не сеется смерть и разрушение! "Помолимся вместе за это", – заявил понтифик.

Папа Римский рассказал, что накануне из Бучи привезли украинский флаг. Он встал, развернул флаг и сказал:

"Этот флаг прибыл с войны, именно из этого многострадального города Бучи. И здесь есть несколько украинских детей, которые теперь вместе с нами. Поприветствуем их и помолимся вместе за них".

Под аплодисменты паломников на сцену к Папе Римскому вышла группа украинских детей, а понтифик поцеловал флаг и заявил:

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"Эти дети должны были бежать и прибыть в чужую землю: это один из плодов войны. Не забывайте о них, не забывайте об украинском народе".

Бучанская резня

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