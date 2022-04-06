Резня в Буче. Папа Римский развернул флаг Украины в память жертв убийц из РФ

Папа Римский Франциск осудил военные преступления армии России в Буче и призвал молиться за невинно убитых и прекращение войны в Украине.
Соответствующее заявление он сделал 6 апреля на всеобщей аудиенции в Ватикане, сообщает Vatican News.
"Свежие новости о войне в Украине, вместо того, чтобы приносить облегчение и надежду, показывают вместо этого новые зверства, как резня в Буче. Все более ужасные акты жестокости, совершенные также и против гражданского населения, беззащитных женщин и детей. Это жертвы, невинная кровь взывает к небу и умоляет: "Да будет положен конец этой войне! Заставьте оружие умолкнуть! Пусть больше не сеется смерть и разрушение! "Помолимся вместе за это", – заявил понтифик.
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Папа Римский рассказал, что накануне из Бучи привезли украинский флаг. Он встал, развернул флаг и сказал:
"Этот флаг прибыл с войны, именно из этого многострадального города Бучи. И здесь есть несколько украинских детей, которые теперь вместе с нами. Поприветствуем их и помолимся вместе за них".
Под аплодисменты паломников на сцену к Папе Римскому вышла группа украинских детей, а понтифик поцеловал флаг и заявил:
"Эти дети должны были бежать и прибыть в чужую землю: это один из плодов войны. Не забывайте о них, не забывайте об украинском народе".
Бучанская резня
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили множество мирных жителей, тела жертв хаотически были разбросаны на улицах города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.
- По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, в городе в братской могиле похоронили 280 местных жителей. Некоторые убитые – подростки лет 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.