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Кения погрузилась во мрак – целая страна осталась без света

Сергей Мартынец
11 января, 18:10
В местной энергетической компании сделали заявление по ситуации в стране

Африканская страна Кения пережила блэкаут – вся страна осталась без света из-за проблем с линиями передач. Об этом сообщает в Twitter государственная компания Kenya Power.

Причиной ЧП стало обрушение опоры, поддерживающие высоковольтную линию электропередачи, соединяющую столицу стран с дамбой гидроэлектростанции Киамбере.

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"Мы остались без электроснабжения из-за обвала опор на высоковольтной линии электропередачи Киамбере – Эмбакасе сегодня утром в 10:45 (09.45 по Киеву)", – говорится в заявлении компании.

По последним данным Kenya Power, электроснабжение уже возобновили везде, кроме городов Гарисса, Мвинги и Китуи. Также начали работы по ремонту обрушившейся линии электропередач.

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Подобные случаи в мире

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  • В октябре Ливан погрузился во мрак. Страна давно переживает экономический кризис, последствиями которого стал полный блэкаут. У многих ливанцев есть дизельные генераторы, но топливо для них было тоже в дефиците.