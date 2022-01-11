Кения погрузилась во мрак – целая страна осталась без света

Африканская страна Кения пережила блэкаут – вся страна осталась без света из-за проблем с линиями передач. Об этом сообщает в Twitter государственная компания Kenya Power.
Причиной ЧП стало обрушение опоры, поддерживающие высоковольтную линию электропередачи, соединяющую столицу стран с дамбой гидроэлектростанции Киамбере.
"Мы остались без электроснабжения из-за обвала опор на высоковольтной линии электропередачи Киамбере – Эмбакасе сегодня утром в 10:45 (09.45 по Киеву)", – говорится в заявлении компании.
По последним данным Kenya Power, электроснабжение уже возобновили везде, кроме городов Гарисса, Мвинги и Китуи. Также начали работы по ремонту обрушившейся линии электропередач.
Подобные случаи в мире
- В январе 2021 года весь Пакистан остался без света. Блэкаут в стране произошел из-за "внезапного падения частоты в системе передачи электроэнергии.
- В октябре Ливан погрузился во мрак. Страна давно переживает экономический кризис, последствиями которого стал полный блэкаут. У многих ливанцев есть дизельные генераторы, но топливо для них было тоже в дефиците.