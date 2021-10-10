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Ливан погрузился во мрак – целая страна осталась без света

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
10 октября, 13:38
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Страна давно переживает экономический кризис, последствиями которого стал полный блэкаут
Ливан несколько дней будет без света. Коллаж "Сегодня"
Ливан несколько дней будет без света. Коллаж "Сегодня"

Ливан, который находится на Ближнем Востоке, полностью остался без света из-за остановки двух крупнейших электростанций страны Аль-Захрани и Дейр-Аммар из-за нехватки топлива для их работы. Об этом сообщает Reuters.

"Ливанская электросеть полностью перестала работать, и маловероятно, что она будет работать до понедельника или в течение нескольких дней", – сказал правительственный чиновник.

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Государственная электроэнергетическая компания в своем заявлении подтвердила, что электростанция в Захрани остановлена, а в Дейр-Аммар остановилась еще в пятницу.

"Остановка двух электростанций напрямую повлияла на стабильность электросети и привела к ее полному отключению без возможности возобновления работы", – говорится в заявлении компании и добавлено, что ливанская армия согласилась предоставить какое-то количество топлива для двух ТЭЦ.

Отмечается, что у многих ливанцев есть дизельные генераторы, но топливо для них тоже в дефиците, поскольку Ливан парализован экономическим кризисом, который усиливается сокращениями поставок топлива из-за рубежа.

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Чем Ливан особенно отличился и о нем заговорил весь мир

  • 4 августа 2020 года в столице Ливана Бейруте прогремел оглушительный взрыв в порту города. Причиной взрыва стала изъятая с судна Rhosus селитра, которая хранилась на складе в порту шесть лет. Взрыв был такой силы, что аж образовался "гриб", похожий на гриб от ядерных взрывов. Также этот взрыв признали самым мощным неядерным в истории человечества.
  • В результате взрыва погибли 220 человек, более 6,5 тысячи были ранены, более 300 тысяч человек остались без жилья, город подвергся катастрофическим разрушениям. Общий ущерб от произошедшего власти Ливана оценили в 3-5 миллиардов долларов.
  • После катастрофического взрыва в Бейруте вспыхнули мощные протесты. Демонстрации переросли в массовые беспорядки. В связи с этим правительство страны решило сложить свои полномочия.

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