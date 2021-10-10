Ліван занурився в морок – ціла країна залишилася без світла

Країна давно переживає економічну кризу, наслідками якої став повний блекаут

Ліван кілька днів буде без світла. Колаж "Сьогодні"

Ліван, який знаходиться на Близькому Сході, повністю залишився без світла через зупинку двох найбільших електростанцій країни Аль-Захрані і Дейр-Аммар через брак палива для їх роботи. Про це повідомляє Reuters.

"Ліванська електромережа повністю перестала працювати, і малоймовірно, що вона працюватиме до понеділка або протягом декількох днів", – сказав урядовець.

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Державна електроенергетична компанія в своїй заяві підтвердила, що електростанція в Захрані зупинена, а в Дейр-Аммар зупинилася ще в п'ятницю.

"Зупинка двох електростанцій безпосередньо вплинула на стабільність електромережі і привела до її повного відключення без можливості відновлення роботи", – йдеться у заяві компанії і додано, що ліванська армія погодилася надати якусь кількість палива для двох ТЕЦ.

Зазначається, що у багатьох ліванців є дизельні генератори, але паливо для них теж в дефіциті, оскільки Ліван паралізований економічною кризою, яка посилюється скороченнями поставок палива з-за кордону.

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