Когда мы покупаем энергию у России, мы финансируем войну. Ключевые заявления мировых лидеров 1 мая

Джо Байден, Папа Римский Франциск, Эммануэль Макрон / Коллаж "Сегодня"

Большинство стран продолжают поддерживать Украину и направляют военную, а также гуманитарную помощь. Представители государств утверждают, что готовы ввести более жесткие санкции против России.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные заявления мировых политиков за 1 мая об Украине.

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США

Президент США Джо Байден заявил, что мир должен привлекать Россию к ответственности за жестокое вторжение.

"Так же, как Путин решил начать это жестокое вторжение, он мог принять решение прекратить его. Россия является агрессором, и мир должен и будет привлекать Россию к ответственности", – сказал президент США.

Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск сообщил, что он переживает за Мариуполь и думает о страданиях украинского народа.

"Я страдаю и плачу, думая о страданиях украинского народа, и особенно о самых слабых – стариках и детях. Есть даже ужасные сообщения о том, что детей выгоняют и депортируют. Мои мысли обращаются в украинский город Мариуполя, "город Марии" , которое было варварски разбомблено и разрушено", – говорит он.

Финляндия

По словам премьер-министра Финляндии Санна Марина, страна готова ввести более жесткие санкции против России, чтобы скорее положить конец войне.

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"Финляндия готова ввести все более жесткие санкции против России, чтобы положить конец войне в Украине. Украине также будет предоставлена ​​поддержка в войне и помощь в ее восстановлении. Когда мы покупаем энергию у России, мы финансируем войну", – говорит премьер-министр.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон обещает продолжать поддерживать Украину и передавать военную технику.

"Выразил желание продолжать работать в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины. Наша поддержка в военной технике будет продолжаться, наша гуманитарная помощь также уже более 615 тонн техники", – говорит президент Франции.

Великобритания

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также пообещал, что страна и дальше будет оказывать военную и гуманитарную помощь.

"Великобритания будет продолжать оказывать военную и гуманитарную помощь, чтобы предоставить украинцам оборудование, необходимое для защиты. Я больше, чем когда-либо, предан укреплению Украины и обеспечению неудачи Путина", – утверждает Борис Джонсон.

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