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СЕГОДНЯ Мировые новости США

В США хотят разрешить задействовать своих военных в случае усиления войны в Украине

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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1 мая, 20:03
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Член конгресса США рассказал о внесенной общей резолюции
США может использовать своих военных в войне с россиянами в Украине
США может использовать своих военных в войне с россиянами в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Американский конгрессмен Адам Кинзингер, республиканец от штата Иллинойс, объявил о внесении общей резолюции, которая позволит использовать вооруженные силы США для защиты территориальной целостности Украины в случае, если Владимир Путин усилит войну против Украины.

Об этом сообщается на странице конгрессмена.

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Разрешение на использование военной силы для защиты союзников Америки уполномочивает президента Соединенных Штатов использовать их силы для реагирования на сценарий, в котором Российская Федерация применит химическое, биологическое или ядерное оружие против Украины.

"После Второй мировой войны Америка ясно изложила нашу позицию: наша приверженность свободе поставила автократов на защиту и укрепила демократии во всем мире. В последнее десятилетие мы видели, как эта решимость пошатнулась, и тираны, такие как Владимир Путин, воспользовались этой уязвимостью. Сегодня у Америки есть возможность вновь заявить о своей поддержке стремящихся к свободе людей и твердо противостоять авторитаризму. Поговорив с госсекретарем Блинкеном и выслушав его серьезную озабоченность по поводу применения Путиным химического оружия, я уверен, что Соединенные Штаты продемонстрируют международному сообществу, что мы не потерпим бессмысленного насилия", — заявил Кизингер.

Конгрессмен напомнил о зверствах, которые совершает Россия на территории Украины, и заявил, что необходимы меры, чтобы положить им конец.

"Я подаю этот документ (Разрешение на использование военной силы) как четкую красную черту, чтобы администрация могла принять соответствующие меры, если Россия применит химическое, биологическое и/или ядерное оружие. Как сказал президент США, Путина нужно остановить. Соответственно, главнокомандующий величайших в мире вооруженных сил должен иметь полномочия и средства для принятия необходимых для этого действий", — сказал конгрессмен.

Помощь США

Палата представителей США 28 апреля поддержала открытие для Украины ленд-лиза. "За" проголосовали 417 членов Палаты представителей. Этот законопроект временно отменяет некоторые требования, связанные с полномочиями президента по предоставлению или аренде предметов обороны, если предметы обороны предназначены для правительства Украины или правительств других стран Восточной Европы, пострадавших от вторжения России в Украину.

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В тексте документа говорится о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных средств для "защиты гражданского населения от российского военного вторжения" и для других целей.

Кроме того, в марте Конгресс утвердил пакет военной и гуманитарной помощи Украине почти на 14 млрд долларов. Неделей ранее Госдепартамент США объявил о выделении дополнительных 100 миллионов долларов на ракеты Javelin и другую технику.

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