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Ранен ли? В Украине подтвердили приезд начальника Генштаба РФ Герасимова под Изюм

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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1 мая, 18:57
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Ранее в районе штаба оккупантов произошел сильный взрыв
Советник министра внутренних дел Украины отметил, что нет подтверждения того, что начальник Генштаба РФ был ранен.
Советник министра внутренних дел Украины отметил, что нет подтверждения того, что начальник Генштаба РФ был ранен. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

На сейчас нет подтверждения того, что начальник Генерального штаба Российской Федерации Валерий Герасимов был ранен.

Об этом заявил на телемарафоне советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

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Какая ситуация

По его словам, есть подтверждение приезда Герасимова на фронт под Изюм. Однако, вероятнее всего, он не получил ранение.

"У нас есть подтверждение, что он там (в районе Изюма – ред.) действительно был. Но подтверждения того, что он был ранен, у нас нет. Более того, у нас уже есть определенные подтверждения, что он не был ранен", – сказал Андрусив.

Напомним, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в Изюме произошел сильный взрыв в районе штаба оккупантов, где был начальник Генштаба Российской Федерации Валерий Герасимов. Есть вероятность, что он погиб.

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