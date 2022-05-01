Чи поранений? В Україні підтвердили приїзд начальника Генштабу РФ Герасимова під Ізюм

Наразі немає підтвердження, що начальника Генерального штабу Російської Федерації Валерія Герасимова поранено.
Про це заявив на телемарафоні радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.
Яка ситуація
За словами Андрусіва, є підтвердження приїзду Герасимова на фронт під Ізюмом. Однак, найімовірніше, він не отримав поранення.
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"У нас є підтвердження, що він там (у районі Ізюма. – Ред.) дійсно був. Але підтвердження того, що він був поранений, у нас немає. Ба більше, у нас вже є певні підтвердження, що він не був поранений", – сказав Андрусів.
Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що в Ізюмі стався сильний вибух у районі штабу окупантів, де був начальник Генштабу Російської Федерації Валерій Герасимов. Начебто є ймовірність, що він загинув.