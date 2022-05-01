Чи поранений? В Україні підтвердили приїзд начальника Генштабу РФ Герасимова під Ізюм

Раніше в районі штабу окупантів стався сильний вибух

Радник міністра внутрішніх справ України зазначив, що немає підтвердження того, що начальник Генштабу РФ був поранений. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Наразі немає підтвердження, що начальника Генерального штабу Російської Федерації Валерія Герасимова поранено.

Про це заявив на телемарафоні радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

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Яка ситуація

За словами Андрусіва, є підтвердження приїзду Герасимова на фронт під Ізюмом. Однак, найімовірніше, він не отримав поранення.

"У нас є підтвердження, що він там (у районі Ізюма. – Ред.) дійсно був. Але підтвердження того, що він був поранений, у нас немає. Ба більше, у нас вже є певні підтвердження, що він не був поранений", – сказав Андрусів.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що в Ізюмі стався сильний вибух у районі штабу окупантів, де був начальник Генштабу Російської Федерації Валерій Герасимов. Начебто є ймовірність, що він загинув.

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