Коллапс в Китае: небывалый снегопад накрыл Пекин (видео)

Похолодание наблюдается на территории от Пекина до Шанхая. Фото: коллаж "Сегодня"

В столице Китая Пекине выпал снег на 23 дня раньше, чем обычно. Также там заметно похолодало.

Об этом сообщает Reuters.

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Национальный метеорологический центр прогнозирует снежные бури на северо-востоке Китая, при этом в некоторых регионах выпадет 45 миллиметров снега за 24 часа.

По данным погодного агентства, похолодание также охватило территорию от Пекина до Шанхая и Гуанчжоу, в результате чего температура в воскресенье снизилась на целых 14 градусов по Цельсию.

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Сотни тысяч людей вышли на улицы, чтобы увидеть заснеженный Запретный город и другие туристические места.

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Снежная буря парализовала Пекин

По данным VOA, из-за снежной бури в Пекине были закрыты несколько участков автомагистралей.

Остановлено автобусное сообщение более чем по 160 маршрутам и сокращено количество рейсов в двух крупных аэропортах города.

Скоростные поезда в Тяньцзинь и Шанхай были отменены или задержаны.

Ранее мы сообщали, что в Южной Африке ударили морозы и выпал снег.

Также напомним, Буковель засыпает первым снегом.