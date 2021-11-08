Коллапс в Китае: небывалый снегопад накрыл Пекин (видео)

Похолодание наблюдается на территории от Пекина до Шанхая. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице Китая Пекине выпал снег на 23 дня раньше, чем обычно. Также там заметно похолодало.
Об этом сообщает Reuters.
Национальный метеорологический центр прогнозирует снежные бури на северо-востоке Китая, при этом в некоторых регионах выпадет 45 миллиметров снега за 24 часа.
По данным погодного агентства, похолодание также охватило территорию от Пекина до Шанхая и Гуанчжоу, в результате чего температура в воскресенье снизилась на целых 14 градусов по Цельсию.
Сотни тысяч людей вышли на улицы, чтобы увидеть заснеженный Запретный город и другие туристические места.
Снежная буря парализовала Пекин
- По данным VOA, из-за снежной бури в Пекине были закрыты несколько участков автомагистралей.
- Остановлено автобусное сообщение более чем по 160 маршрутам и сокращено количество рейсов в двух крупных аэропортах города.
- Скоростные поезда в Тяньцзинь и Шанхай были отменены или задержаны.
Ранее мы сообщали, что в Южной Африке ударили морозы и выпал снег.
Также напомним, Буковель засыпает первым снегом.