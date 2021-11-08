Колапс у Китаї: небувалий снігопад накрив Пекін (відео)

Похолодання спостерігається від Пекіна до Шанхаю. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці Китаю Пекіні випав сніг на 23 дні раніше, ніж зазвичай. Також там помітно похолоднішало.
Про це повідомляє Reuters.
Національний метеорологічний центр прогнозує снігові бурі на північному сході Китаю, причому в деяких регіонах випаде 45 міліметрів снігу за 24 години.
За даними погодної агенції, похолодання також охопило територію від Пекіна до Шанхаю та Гуанчжоу, внаслідок чого температура в неділю знизилася на цілих 14 градусів за Цельсієм.
Сотні тисяч людей вийшли на вулиці, щоб побачити засніжене Заборонене місто та інші туристичні місця.
Снігова буря паралізувала Пекін
- За даними VOA, через снігову бурю в Пекіні було закрито декілька ділянок автомагістралей.
- Зупинено автобусне сполучення більш ніж за 160 маршрутами та скорочено кількість рейсів у двох великих аеропортах міста.
- Швидкісні поїзди в Тяньцзінь і Шанхай були скасовані або затримані.
Раніше ми повідомляли, що у Південній Африці вдарили морози та випав сніг.
Також нагадаємо, Буковель засипає першим снігом.