Командир роты белорусских добровольцев погиб, освобождая украинское село

Во время операции по освобождению украинского села от российской оккупации был смертельно ранен командир роты белорусского батальона Павел "Волат".

Об этом сообщил в Facebook батальон Кастуся Калиновского.

Как отмечается, его пытались доставить в больницу в тяжелом состоянии, но не успели.

"Волат" был настоящим воином-легендой: он был многократно ранен, но каждый раз Павел обманывал смерть – и каждый раз возвращался на службу. "Волат" не любил снимать, поэтому фото или видео после него осталось немного. Но память осталась. Память о тех, кого он спас в бою... Память воинов его роты, в которой он был ядром и сердцем. Память тех, кого он защищал. Пусть в каждом из нас живет память о Павле Великане – за чью свободу он отдал жизнь", – говорится в сообщении.