Командир роти білоруських добровольців загинув, звільняючи українське село

Під час операції зі звільнення українського села від російської окупації було смертельно поранено командира роти білоруського батальйону Павла "Волата".

Про це повідомив у Facebook батальйон Кастуся Калиновського.

Як зазначається, його намагалися доправити до лікарні у тяжкому стані, але не встигли.

"Волат" був справжнім воїном-легендою: він був багато разів поранений, але кожного разу Павло обманював смерть – і щоразу повертався на службу. "Волат" не любив знімати, тож фото чи відео після нього залишилося небагато. Але пам'ять залишилася. Пам’ять про тих, кого він врятував у бою... Пам'ять воїнів його роти, в якій він був ядром і серцем. Пам'ять тих, кого він захищав. Нехай у кожному з нас живе пам’ять про Павла Велетня – за чию свободу він віддав життя", – йдеться в повідомленні.