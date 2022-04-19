Командиры РФ тайно вывозят свои семьи из Брянской области – журналист

Командование оккупантов эвакуирует семьи вглубь России. Фото: коллаж "Сегодня"

Командование 144 мотострелковой дивизии (в/ч 23060, Смоленск) втайне вывозит свои семьи из Брянской области вглубь Российской Федерации.

Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

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По его данным, свои семьи уже вывезли:

командир 254 мотострелкового полка (в/ч 91704, Клинцы) – полковник Даньшин И. А.;

командир 1032 отдельного батальона материального обеспечения (в/ч 14370, Почеп) – подполковник Самедов М. М.

"С целью предотвращения панических настроений среди местного населения информация о необходимости эвакуировать семьи тщательно скрывается", – написал Цимбалюк.

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