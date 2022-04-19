Командири РФ таємно вивозять свої сім'ї з Брянської області – журналіст

Командування окупантів евакуює сім'ї углиб Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

Командування 144 мотострілецької дивізії (в/ч 23060, Смоленськ) потай вивозить свої сім'ї з Брянської області углиб Російської Федерації.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

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За його даними, свої сім'ї вже вивезли:

командир 254 мотострілецького полку (в/ч 91704, Клинці) – полковник Даньшин І. А.;

командир 1032 окремого батальйону матеріального забезпечення (в/ч 14370, Почеп) – підполковник Самедов М.М.

"З метою запобігання панічним настроям серед місцевого населення інформація про необхідність евакуювання родин ретельно приховується", – написав Цимбалюк.

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