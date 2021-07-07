Коррупция в Укравтодоре. В Польше задержана украинка

Женщина стала 16-м фигурантом расследования в отношении экс-главы госпредприятия Славомира Новака, но официальные обвинения ей еще не предъявили

По делу против Новака в Польше задержан очередной фигурант. Фото: коллаж "Сегодня"

В Польше в рамках расследования в отношении экс-руководителя "Укравтодора" Славомира Новака задержали еще одну фигурантку – ею оказалась гражданка Украины.

Об этом сообщил в Twitter представитель министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин.

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"Согласно собранным доказательствам, задержанная участвовала в организованной преступной группе, возглавляемой Славомиром Новаком", – заявил Зарин.

По данным Центрального антикоррупционного бюро, женщину задержали утром 7 июля в Варшаве. В дальнейшем ее доставят в районную прокуратуру Варшавы, где ей предъявят обвинения. Прокурор Александра Скшинярш уточнила, что украинке вменяют отмывание денег, полученных преступным путем, и помощь в подделке документов в то время, когда Новак возглавлял "Укравтодор".

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Украинка стала 16-м фигурантом расследования по делу Новака. Одним из предыдущих стал владелец компании "Альтком" Александр Тисленко.

Напомним, Славомир Новак был задержан в апреле 2020 года. Как считает следствие, в бытность главы "Укравтодора" он получал материальную выгоду в обмен на заключение с фирмами-подрядчиками контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также участвовал в отмывании полученных денег. Предполагается, что таким способом он получил более 9,2 млн грн. В апреле его выпустили под залог.

О чем еще говорят в Украине и мире 7 июля, смотрите в видеосюжете: