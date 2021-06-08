"Косяк" за прививку. В США предлагают вакцинироваться за марихуану

Американцам будут поощрять вакцинироваться при помощи наркотиков. Фото: коллаж "Сегодня"
Власти штата Вашингтон в США разрешили поощрять людей марихуаной за прохождение вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщает New York Times.
Совет по продаже спиртных напитков и каннабиса штата объявил об акции "Косяки за прививки" (Joints for Jabs).
Она позволит каждому, кто принял первую или вторую дозу вакцины против COVID-19, требовать у розничных продавцов марихуаной одну сигарету с каннабисом. Акция распространяется и на другие товары с каннабиноидами, например, съедобные продукты.
Предложение будет действовать до 12 июля и только для граждан в возрасте от 21 года.
На данный момент хотя бы одну дозу в штате Вашингтон уже получили 58% людей, а 49% были вакцинированы полностью.
Ранее аналогичную инициативу одобрили и в штате Аризона. А в Огайо решили разыграть в лотерею пять миллионов долларов среди тех, кто принял хотя бы одну дозу вакцины.
Любопытно, что ранее Совет по продаже спиртных напитков и каннабиса Вашингтона разрешил гражданам получать бесплатное пиво, вино или коктейль после вакцинации.
Что касается Украины, то для граждан нашей страны одним из главных стимулов вакцинироваться остается получение COVID-сертификата, который позволит путешествовать за границу.
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