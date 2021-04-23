Крематории под открытым небом. Индия побила собственный рекорд по заболевшим

Ситуация с коронавирусом в Индии просто приводит в ужас – в больницах нет кислорода, в реанимациях нет мест, а для сжигания трупов не осталось дров

Индия продолжает бить мировые рекорды по количеству заболевших – после 314 тысяч 21 апреля на следующий день в стране выявили еще 332 730 новых случаев COVID-19.

Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

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Число умерших возросло за сутки на ужасающие 2 263 человека. С такими цифрами не сталкивалась ни одна другая страна. Таким образом, Индия пересекла отметку в 16 млн заболевших за все время эпидемии, а жертвами инфекции стали 186 920 человек.

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Кроме того, в стране обнаружили новые, двойные, мутации вируса, которые еще предстоит исследовать ученым.

Больницы в стране переполнены, кислорода не хватает, а в реанимациях почти не осталось свободных мест.

Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

Индийские крематории переполнены, тела уже сжигают прямо на улицах. Не хватает и древесины, поэтому родственников умерших просят приносить ее с собой.

"Вчера кремировали 78 умерших. Это очень страшно, и никто в Дели еще не видел такого ужаса. Привозят детей 5, 15 лет, погибают молодые люди по 25 лет, мы кремировали молодоженов. Мое сердце разрывается от боли, когда вижу что от коронавируса умирают дети. Вокруг столько тел и негде их похоронить", – признается председатель неправительственной медицинской в ​​организации Джитендер Шанти.

Но даже такая плачевная ситуация не помешала индийским властям провести в этом месяце крупнейший религиозный праздник в мире – индуистский Фестиваль кувшинов.