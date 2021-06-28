Кремль доигрался. США перестанут выдавать визы россиянам

Из-за сокращения числа сотрудников в России консульские службы не в состоянии обрабатывать заявления на выдачу виз

США с августа не будут выдавать визы гражданам РФ / коллаж "Сегодня"

Соединенные Штаты перестанут предоставлять консульские услуги в России с 1 августа из-за значительного сокращения числа сотрудников американских консульств.

Об этом сообщил посол США в России Джон Салливан, передает "Дождь".

"После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне", – заявил посол.

Он уточнил, что из-за сокращения числа сотрудников консульские службы "не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз".

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Салливан отметил, что это не просто препятствие с точки зрения отношений между США и Россией.

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"Это влечет за собой серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий – как американских, так и российских", – заявил он.

Издание отмечает, что до 2017 года в американских дипломатических представительствах в России работали более тысячи россиян, но МИД России в ответ на санкции США сократил их число до 450 человек.

Напомним, 21 апреля Россия объявила персонами нон грата десять американских дипломатов и дала им месяц, чтобы покинуть территорию страны. Также Россия запретила дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан РФ и третьих стран. Это существенно осложнит работу дипмиссиий США в РФ.

За неделю до этого США ввели новые санкции против России, чтобы наказать Кремль за действия его правительства и спецслужб против американского суверенитета и интересов.