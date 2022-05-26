Кремль продолжает шантажировать мир: что Путин передал через Драги

Путин не желает никого слышать, даже премьера Италии Марио Драги / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Роль очередного посредника между ЕС, Украиной и Россией попытался выполнить премьер-министр Италии Марио Драги. Он провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, который не собирается заканчивать свою войну в Украине. На данный момент никаких позитивных сдвигов от этого разговоре нет.
О телефонном разговоре сообщила пресс-служба Кремля, передает британское издание The Guardian.
Что известно
В заявлении Рима сказано, что стороны обсудили ситуацию в Украине, продовольственный кризис и его влияние на бедные страны. Других подробностей звонка итальянская сторона не сообщает.
Кремль предоставил более расширенную версию. По данным Москвы, Путин сказал итальянскому политику, что Россия готова внести значительный вклад в решение международного продовольственного кризиса, но только при условии – Запад должен снять санкции.
"Отметив необоснованность обвинений России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, Владимир Путин обратил внимание, что возникшие сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введенных США и Евросоюзом", – так подает разговор Кремль.
Российский лидер также заявил, что Москва готова продолжить бесперебойные поставки газа в Италию. Еще Путин рассказал, как усиленно работает над обеспечением безопасности судоходство в Азовском и Черном морях.
"Подробно рассказал о предпринимаемых шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Черного морей, чему препятствует украинская сторона", – соврала в очередной раз пресс-служба Кремля.
А что на самом деле
- Сейчас Турция ведет переговоры с Россией и Украиной об открытии коридора через Босфор для экспорта зерна из нашей страны. Однако если это привязано к снятию санкций, шансов немного.
- Благодаря "гуманным" действиям Кремля, сегодня на планете осталось запасов пшеницы всего на 10 недель. Таковы подсчеты сельскохозяйственной аналитической компании Gro Intelligence.
- Сегодня под новый шантаж Путина подпадают более 400 миллионов человек, которые находятся в зоне риска из-за блокировки отправки нашей пшеницы.
- 23 мая в Литву прибыл первый тестовый поезд с украинским зерном, который следовал в обход Беларуси через Польшу.