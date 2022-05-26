Кремль продовжує шантажувати світ: що Путін передав через Драґі

Путін не бажає нікого чути, навіть прем'єра Італії Маріо Драгі / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Роль чергового посередника між ЄС, Україною та Росією спробував виконати прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі. Він провів телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, який не збирається закінчувати свою війну в Україні. Нині жодних позитивних зрушень від цієї розмови немає.

Про телефонну розмову повідомила пресслужба Кремля, передає британське видання The Guardian.

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Що відомо

У заяві Риму сказано, що сторони обговорили ситуацію в Україні, продовольчу кризу та її вплив на бідні країни. Інших подробиць дзвінка італійська сторона не повідомляє.

Кремль надав розширенішу версію. За даними Москви, Путін сказав італійському політику, що Росія готова зробити значний внесок у вирішення міжнародної продовольчої кризи, але лише за умови – Захід має зняти санкції.

"Відзначивши необґрунтованість звинувачень Росії у проблемах з постачанням сільськогосподарської продукції на світові ринки, Путін звернув увагу, що складнощі, що виникли, пов'язані зокрема й зі збоями в роботі виробничих і логістичних ланцюжків, а також фінансовою політикою західних країн у період пандемії коронавірусу. Ситуація посилилася внаслідок антиросійських рестрикцій, запроваджених США та Євросоюзом ", – так подає розмову Кремль.

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Російський лідер також заявив, що Москва готова продовжити безперебійне постачання газу до Італії. Ще Путін розповів, як посилено працює над безпекою судноплавство в Азовському та Чорному морях.

"Детально розповів про кроки з метою гарантування безпеки судноплавства, включаючи гуманітарні коридори, що щодня відкриваються для виходу цивільних суден з портів Азовського і Чорного морів, чому перешкоджає українська сторона", – збрехала вкотре пресслужба Кремля.

А що насправді