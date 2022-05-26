Туреччина запропонувала варіант порятунку світу від голоду через російську блокаду

Стамбул веде переговори з Москвою

Зерно з України чекають у десятках країнах світу / Колаж "Сьогодні"

Весь цивілізований світ зараз вирішує проблему нестачі продовольства, яку влаштував міжнародний злочинець Володимир Путін багатьом країнам, коли напав на Україну 24 лютого. Наразі Туреччина веде переговори з Росією та Україною щодо відкриття коридору через Босфор для експорту зерна з нашої країни.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

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Що відомо

За словами високопоставленого турецького чиновника, його уряд веде переговори з Росією та Україною щодо відкриття коридору через Босфор для експорту зерна з України.

"З відкриттям коридору з Туреччини виник попит на це зерно для доставки на цільові ринки. Переговори ще тривають", – заявило джерело агентству Reuters.

Два інші джерела підтвердили, що Туреччина веде переговори щодо відправки зерна з України. За словами однієї людини, хоча Туреччина і є членом НАТО, вона вважається "нейтральнішою", ніж інші члени західного альянсу, і з нею готовий розмовляти Путін.

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"Туреччина готова зробити свій внесок у свого роду моніторинг цього експорту з Одеси через Чорне море, тому що Туреччина традиційно дуже сильна у Чорному морі, і вони готові допомогти ", – заявив британському виданню високопоставлений дипломат.

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