Туреччина запропонувала варіант порятунку світу від голоду через російську блокаду

Весь цивілізований світ зараз вирішує проблему нестачі продовольства, яку влаштував міжнародний злочинець Володимир Путін багатьом країнам, коли напав на Україну 24 лютого. Наразі Туреччина веде переговори з Росією та Україною щодо відкриття коридору через Босфор для експорту зерна з нашої країни.
Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Що відомо
За словами високопоставленого турецького чиновника, його уряд веде переговори з Росією та Україною щодо відкриття коридору через Босфор для експорту зерна з України.
"З відкриттям коридору з Туреччини виник попит на це зерно для доставки на цільові ринки. Переговори ще тривають", – заявило джерело агентству Reuters.
Два інші джерела підтвердили, що Туреччина веде переговори щодо відправки зерна з України. За словами однієї людини, хоча Туреччина і є членом НАТО, вона вважається "нейтральнішою", ніж інші члени західного альянсу, і з нею готовий розмовляти Путін.
"Туреччина готова зробити свій внесок у свого роду моніторинг цього експорту з Одеси через Чорне море, тому що Туреччина традиційно дуже сильна у Чорному морі, і вони готові допомогти ", – заявив британському виданню високопоставлений дипломат.
Наслідки війни
- На тлі недопоставок ЗСУ необхідного озброєння ситуація з війною в Україні дійшла до того, що на планеті залишилося запасів пшениці лише на 10 тижнів. Такі підрахунки сільськогосподарської аналітичної компанії Gro Intelligence.
- У зоні продовольчого ризику опинилися понад 400 мільйонів людей.
- Як зазначають західні політики, Росія спеціально блокує постачання зерна через українські порти, навмисно посилюючи продовольчу кризу, щоб вона торкнулася всього світу.
- 23 травня до Литви прибув перший тестовий поїзд з українським зерном, який прямував в обхід Білорусі через Польщу.