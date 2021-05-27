Круче Путина. На выборах в Сирии 95% проголосовали за Асада

По словам главы сирийского парламента, за Башара Асада, который правит уже 21 год, отдали голоса 13 миллионов 540 тысяч 860 избирателей

Сирийцы с портретом Башара Асада / Фото: AFP

Нынешний президент Сирии Башар Асад, который руководит страной уже 21 год, в очередной раз победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов избирателей.

Об этом сообщил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг, передает Reuters.

По словам главы сирийского парламента, за Башара Асада отдали свои голоса 13 миллионов 540 тысяч 860 избирателей.

"Общее число проголосовавших в Сирии и на участках в других странах – 18 миллионов 107 тысяч 109. Асад получил 95,1% голосов", – заявил Саббаг.

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То есть явка на выборах составила 78,66% избирателей.

Напомним, в апреле прошли выборы президента в Косово. Там парламент избрал главой страны кандидата от левонационалистического движения "Самоопределение", экс-спикера Вьосу Османи.

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