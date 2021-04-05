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В Косово избрали президента

5 апреля, 02:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Вьоса Османи представляет правящую партию "Самоопределение"

Парламент Косово избрал президентом страны кандидата от левонационалистического движения "Самоопределение", экс-спикера Вьосу Османи.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

Османи выбрали в третьем туре голосования – за нее проголосовал 71 депутат из 120.

Оппозиционные партии косовских албанцев и десять депутатов-сербов бойкотировали голосование, но представители других нацменьшинств поддержали Османи.

На данный момент представители "Самоопределения" занимают все ключевые должности в Косово, среди них спикер парламента Гляук Конюфца и глава правительства Альбин Курти.

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На выборах 14 февраля партия получила 67 мест в парламенте.

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Напомним, в сентябре 2020 года Украина согласилась работать с паспортами Косово, несмотря на то что до сих пор не признала независимости этого государства.

Отметим, Международный суд ООН признал, что провозглашение независимости Косово и отделение от Сербии в 2008 году в одностороннем порядке не противоречило нормам международного права. Однако мир разделился на два лагеря – большинство стран Европейского Союза, а также США и Канада признали независимое государство, а в частности Украина, Россия и Китай нет.

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как данный локдаун восприняли украинцы.

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