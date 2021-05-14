Крушение самолета МАУ – Канада подарит статус постоянных жителей родственникам погибших

Однако при условии, что погибший пассажир МАУ уже имел канадское гражданство, статус жителя страны или же одобрение заявки на иммиграцию

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Фото: Reuters

Родственники жертв катастрофы самолета Международных авиалиний Украины в Тегеране смогут получить статус постоянного жителя Канады.

Об этом заявил министр иммиграции страны Марко Мендичино, передает "Укринформ".

"Мое министерство создало программу, которая предоставит путь к получению статуса постоянных жителей Канады родственникам канадских жертв авиакатастроф PS752 и ET302, которые уже находятся в Канаде", – отметил он.

Воспользоваться программой смогут люди, чьи близкие родственники погибли в этих авиакатастрофах. Однако при условии, что погибшие уже имели канадское гражданство, статус жителя страны или же одобренную заявку на иммиграцию. Программа будет действовать до 11 мая следующего года.

Реклама

"Эта программа создаст путь к получению статуса постоянных жителей группе людей, чьи близкие сделали эту страну своим домом до того, как их жизни внезапно и жестоко оборвались", – подчеркнул Мендичино.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщило, что власти Ирана с самого начала знали причину катастрофы самолета МАУ, однако первые дни намерено скрывали информацию.

Пассажирский лайнер, на борту которого находились 176 человек, в том числе 11 украинских граждан, был сбит во время вылета из Тегерана в Киев в январе 2020 года. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".