Кто может стать преемником Путина: Пономарев оценил шансы его дочери

Пономарев рассказал, кому Путин может отдать власть / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин не отдаст власть своей дочери Екатерине Тихоновой. Об этом экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал телеведущему Олегу Панюте для авторского проекта "Пояснює Панюта" на Youtube-канале "Україна 24". Он прокомментировал слухи о том, что будущая преемница Путина – это дочь, которую через единоросов он ведет в большую политику, а потом передаст ей бразды правления.

"Я вообще не верю в сценарий, при котором он мог бы передать власть женщине. Назначить на отельную позицию специфическую Валентину Матвиенко – это да. Но не верховную власть в стране. Сейчас я глубоко сомневаюсь, что он примет такое решение, думаю, что он в переломный момент российской истории, осознавая свою историческую миссию, в бреду с Махатмой Ганди он не будет расставаться с властью. Но если бы да, этот человек будет его существенно моложе, но не совсем молодой. И конечно, мужчина", — сказал он.

СМИ допускают, что преемником может быть назначен сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, однако Пономарев опроверг и эту версию.

Реклама

"Нет, я думаю, Кириенко (первый заместитель Руководителя Администрации президента — ред.). Он все-таки должен демонстрировать умение удержать ситуацию. И быть более-менее нейтральным с точки зрения основных элитных групп. Не так много в России людей, которые имеют и опыт международный, и внутренней политики, и бизнеса. И в то же самое время, кто был продаваем на Западе. Это тоже фактор, если делать сценарий преемничества, чтобы перезагрузить отношения с Западом. Это явно должен быть человек, который приемлем там. И сын Патрушева совсем уж даже в силу фамилии не виден такой кандидатурой", — сказал он.

Слухи о "преемнице"

Журналистка Карина Орлова ранее рассказывала, действительно ли Тихонову прочат в преемницы Путину. Она отметила, что Тихонову продвигают в публичном пространстве, в отличие от другой дочери, Марии. Электоральный рейтинг ей тоже могут накрутить за счет публичности, отмечает журналистка. При этом Орлова считает, что Путин не собирается уходить, он будет сидеть до последнего и цепляться за власть.

Официально у Владимира Путина две дочери, родившиеся в браке с бывшей женой Людмилой — Екатерина Тихонова, которая недавно нашла себе спутника жизни по фамилии Зеленский, и Мария Воронцова.

Также предполагается, что Путин является отцом как минимум двух детей бывшей гимнастки Алины Кабаевой.