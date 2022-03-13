Латвия хочет у себя постоянную базу НАТО для защиты от агрессии РФ

Президент Латвии Эгилс Лавис не уверен, что РФ остановится на Украине и не пойдет с войнами на другие страны/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Латвии крайне необходима постоянная военная база НАТО для защиты страны от потенциальной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает CNN.

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"НАТО следует усилить восточный фланг. Это страны Балтии, Польша, Румыния, поэтому это будет сильным сигналом для Москвы о том, что НАТО готово защищать государства-члены", — отметил Левитс.

Кроме того, президент Латвии подчеркнул, что приветствует присутствие американских войск в Польше и странах Балтии.

"Нам нужно присутствие американских войск в этом районе. Думаю, это ответ на российские идеи об агрессии за пределы Украины", — сказал политик.

Латвия резко осуждает войну России против Украины. Война вынудила США помочь Латвии укрепить свою оборону. В страну направили сотни американских военнослужащих и несколько истребителей.

Война в Украине 13 марта

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