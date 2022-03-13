Британский полковник посоветовал НАТО рассмотреть варианты устранения Путина, включая его убийство

Ричард Кемп заявил, что Путину должны как минимум предъявить обвинения

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Запад не должен исключать возможность убийства президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом заявил полковник Ричард Кемп, командовавший британскими войсками в Афганистане, сообщил The ​​Mirror.

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"Лучше было бы, если бы его свергли"

"НАТО должно рассмотреть все варианты, чтобы отстранить его (Путина – ред.) от власти. Это включает в себя его убийство, хотя это вряд ли будет жизнеспособным или желательным", – отметил Кемп.

По его словам, Владимиру Путину должны как минимум предъявить обвинения в военных преступлениях:

"Лучше всего было бы, если бы Путина свергли, арестовали и судили либо в России, либо в Международном уголовном суде. Но эти варианты вряд ли когда-либо произойдут".

/ Фото: Getty Images

Также Ричард Кемп сказал, что, хотя убийство Путина может быть "неприемлемым для многих людей", но оно также может быть единственным способом "положить конец войне и предотвратить будущие конфликты":

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"Если бы дело дошло до убийства, это могло бы быть неприятным для многих, но его жизнь не имеет большей ценности, чем жизни тысяч людей, которых он уже убил в Украине и других местах, и ​​вполне может убить в будущем".

Кроме этого, он заявил, что правительство Великобритании спланировало убийство Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны:

"Если бы он был устранен, а не умиротворен в конце 1930-х годов, мы бы не пострадали от конфликта, в результате которого погибло 70 миллионов человек. Усама бен Ладен, глава "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади и командующий Республиканской гвардией Ирана Касем Сулеймани – все они представляли прямую угрозу Западу. Все они были убиты, чтобы противостоять этим угрозам. Путин представляет постоянную и смертельную угрозу, которая останется, пока он находится при власти".

По его словам, приоритетом Великобритании должна быть помощь в устранении Путина:

"Если на путинских олигархов будет оказано достаточное давление, это может привести к дворцовому перевороту".

Напомним, американская разведка сообщала, что Владимир Путин страдает мозговым расстройством, которое вызвано деменцией, болезнью Паркинсона или так называемой "стероидной яростью", возникшей в результате лечения рака стероидами.

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