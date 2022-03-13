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Британський полковник порадив НАТО розглянути варіанти усунення Путіна, включно з його вбивством

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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13 березня, 21:58
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Річард Кемп заявив, що Путіну мають як мінімум висунути звинувачення
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Захід не повинен виключати можливість вбивства президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Про це заявив полковник Річард Кемп, який командував британськими військами в Афганістані, повідомив The Mirror.

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"Краще було б, якби його скинули"

"НАТО має розглянути всі варіанти, щоб усунути його (Путіна. – Ред.) від влади. Це включає його вбивство, хоча це навряд чи буде життєздатним або бажаним", – зазначив Кемп.

За його словами, Володимиру Путіну мають як мінімум висунути звинувачення у воєнних злочинах:

"Найкраще було б, якби Путіна скинули, заарештували і судили або в Росії, або в Міжнародному кримінальному суді. Але ці варіанти навряд чи будь-коли відбудуться".

/ Фото: Getty Images

Також Річард Кемп сказав, що, хоча вбивство Путіна може бути "неприйнятним для багатьох людей", воно може бути єдиним способом "покласти край війні та запобігти майбутнім конфліктам":

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"Якби справа дійшла до вбивства, це могло б бути неприємним для багатьох, але його життя не має більшої цінності, ніж життя тисяч людей, яких він уже вбив в Україні та інших місцях і може вбити в майбутньому".

Крім цього, він заявив, що уряд Великої Британії спланував убивство Адольфа Гітлера під час Другої світової війни:

"Якби він був усунений, а не умиротворений наприкінці 1930-х років, ми б не постраждали від конфлікту, внаслідок якого загинуло 70 мільйонів людей. Усама бен Ладен, глава "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді та командувач Республіканської гвардії Ірану Касем Сулеймані – всі вони становили пряму загрозу Заходу. Всі вони були вбиті, щоб протистояти цим загрозам. Путін є постійною і смертельною загрозою, яка залишиться, поки він перебуває при владі".

За його словами, пріоритетом Великої Британії має бути допомога в усуненні Путіна:

"Якщо на путінських олігархів будуть чинити достатній тиск, це може привести до палацового перевороту".

Нагадаємо, американська розвідка повідомляла, що Володимир Путін страждає на мозковий розлад, який спричинений деменцією, хворобою Паркінсона або так званою стероїдною люттю, що виникла внаслідок лікування раку стероїдами.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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